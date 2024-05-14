Gürcistan'da "yabancı ajan" krizi: Yasa tasarısı parlamentodan geçti

Gürcistan'da geniş çaplı protestolara sebep olan ve "yabancı ajan" yasası olarak bilinen tasarı, üçüncü ve son okumada da onay alarak parlamentodan geçti. Parlamentodaki milletvekilleri arasında arbede çıktı.



Fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların "yabancı etki ajanı" olarak kaydedilmesini zorunlu kılacak tasarı eğer yasalaşırsa Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci çıkmaza girebilir.

CUMHURBAŞKANI VETO EDECEK



Tasarı, şimdi tasarıya karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili'ye sunulacak. Zourabichvili'nin tasarıyı veto etmesi beklenirken, parlamento ek bir oylamayla bu vetoyu etkisiz kılabilir.



İktidar partisi, parlamentoda Zourabichvili'nin tasarıya yönelik kullanacağı vetoyu aşacak çoğunluğa sahip. MUHALİFLERDEN "RUS YASASI" TEPKİSİ



Gürcü muhalifler, Rusya'da Putin'i eleştirenleri bastırmak için kullanılan yasaya benzettikleri bu yasa tasarısını "Rus yasası" olarak adlandırıyorlar.



İktidardaki Gürcü Rüyası partisi, son aylarda Batı karşıtı sert söylemler benimsemiş olsa da hem AB'ye hem de NATO'ya katılmak istediğini söylüyor.



Gürcü hükümetiyse yasa tasarısının şeffaflığı teşvik etmek, yabancıların destekledikleri "sözde liberal değerlerle" mücadele etmek ve ülkenin egemenliğini korumak için gerekli olduğunu dile getiriyor.



"Yabancı ajan" yasa tasarısı: Gürcistan'da protestolar durmuyor Haberi Görüntüle

PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE EYLEM



Parlamentoda tasarıya yönelik görüşme başlarken, parlamento binasının önünde yaklaşık bin gösterici toplandı.



Tasarı, Gürcistan'ın Rusya'dan bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ülke tarihindeki en büyük gösterilerden birine sebep olurken, gösterilere on binlerce kişi katıldı.



ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa, söz konusu tasarının geri çekilmesini talep ederken tasarının hazırlanmasında hiçbir rolü olmadığını belirten Rusya yaşanan krizin Gürcistan'ın iç meselesi olduğunu ve dış güçlerin Gürcistan'ı karıştırmaya çalıştıklarını ifade etti.