BM Genel Sekreteri Guterres: Sivil objeler silahlandırılmamalı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yapılan siber saldırılar hakkında açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Sivil objeler silahlandırılmamalı
Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

Lübnan'da yeni siber saldırı: Hizbullah'a ait telsizler patladı

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Gelişmelere ilişkin yazılı açıklamasında ve Suriye'de çok sayıda telsiz patlamaları meydana geldiğine ilişkin haberler sonrasında alarma geçtiklerini belirten Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, BM'nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti.

Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.

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