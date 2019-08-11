KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Akıncı'nın, doğalgaz kaynaklarının yönetimi konusunda rum tarafına yaptığı öneriyi dikkatli bir şekilde not ettiğini belirtti.



Genel Sekreter mektupta, Akıncı'nın doğalgaz kaynakları konusunda tırmanan gerginlikle ilgili dile getirdiği endişelere de değindi. Açık denizlerdeki enerji kaynaklarının Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir teşvik oluşturduğuna inandığını vurguladı.



Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hitaben "Sürdürülebilir bir çözüme olan bağlılığınızı ve daha fazla güven artırıcı önlemi almaya hazır olmanızı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.