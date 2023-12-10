Guterres'ten ateşkesin reddedilmesine ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun insani felakete gideceğini ifade ederek 99. maddeyi yürürlüğe sokmuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup yazan Guterres, Hamas - İsrail çatışmasının uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye attığını ifade ederek, acil ateşkes çağrısı yapmıştı.
Ateşkes taslağı ABD tarafından reddedildi.
Guterres, "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı." ifadelerini kullandı.
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