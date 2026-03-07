Guterres'ten Dünya Kadınlar Günü makalesi. "Daha eşit bir dünya için sekiz eylem"

Birleşmiş Milletler’e yaklaşık on yıldır liderlik ederken, dünyamızın defalarca sınandığını gördüm – iklim şokları, derinleşen yoksulluk, şiddetli çatışmalar ve daralan sivil alanlarla.

Ancak aynı zamanda pek çok çözümün filizlendiğine de tanık oldum ve hepsinin ortak bir paydası vardı: kadınlar.

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çağımızın en büyük insan hakları sorunu olduğunu kabul etmenin zamanı gelmiştir – ve eşitliği ilerletmek sürdürülebilir kalkınma ve barışın en güçlü itici güçlerinden biridir.

Kendi deneyimlerimden ve Birleşmiş Milletler sistemi ile dünya genelindeki sivil toplum hareketlerinin çalışmalarından ilhamla, kadın haklarını ilerletmek ve somut sonuçlar elde etmek için sekiz eylem:

1. Güç Eşitsizliğini Giderin

Toplumsal cinsiyet eşitliği bir güç meselesidir. Ancak erkek egemen kurumlar hâlâ dünyamızı şekillendiriyor. Yükselen otoriterlik bu eşitsizlikleri derinleştiriyor, adil çalışma koşullarından üreme haklarına kadar zor kazanılmış hakları geriye götürüyor ve kadınları geride bırakan ırksal ve toplumsal cinsiyet temelli önyargıları pekiştiriyor. Eşitlik toplumları yükseltir. Güç paylaşıldığında özgürlükler artar.

2. Eşit Temsili Öncelik Haline Getirin

Kadınlar dünya genelinde hükümetlerde ve yönetim kurullarında ciddi biçimde yetersiz temsil ediliyor. Birleşmiş Milletler’de, üst düzey liderlikten başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelik haline getirdik. Bunu standartları düşürerek değil, nitelikli aday havuzunu genişleterek başardık. Bu sayede BM daha kapsayıcı karar alma süreçlerine ve daha güçlü bir çalışma kültürüne kavuştu. Bundan alınan ders açık. Kurumlar eşitliği seçtiğinde sonuç alınır.

3. En Yüksek Getirili Yatırıma Yatırım Yapın

Kadınlara yapılan yatırım büyük getiriler sağlar. Kız çocuklarının eğitimine yapılan her bir dolarlık yatırım neredeyse üç kat kazanç getirirken, anne sağlığı ve aile planlaması sekiz kattan fazla fayda üretir. Çocuk bakımı ve yaşlı bakımı gibi aileyi destekleyen politikalar toplulukları güçlendirir ve daha fazla büyümenin önünü açar. Bu adımlar birlikte ele alındığında, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kapanmasına zemin hazırlar ve bu da ulusal geliri yüzde 20’ye kadar artırabilir.

4. Barış Masasında Kadınlara Yer Açın

Kadınlar müzakere ve uygulama süreçlerine katıldığında barış anlaşmaları daha kalıcı olur. Ancak Gazze, Ukrayna ve Sudan dahil olmak üzere birçok çatışmada kadınlar masanın dışında bırakılıyor; oysa savaşın en ağır yükünü onlar taşıyor. Artan istikrarsızlık döneminde kapsayıcılık sembolik değil, dünyamızı istikrara kavuşturmanın en hızlı yoludur.

5. Hukuki Ayrımcılığa Son Verin

Dünya genelinde kadınlar, erkeklerin sahip olduğu yasal hakların yalnızca yüzde 64’üne sahip. Pek çok yerde mülk edinemiyor, özgürce çalışamıyor veya boşanma talep edemiyorlar. Koruyucu yasaların bulunduğu yerlerde bile kadınlar hukuki yardıma ve mahkemelere erişimde daha büyük engellerle karşılaşıyorlar. Her ülke ayrımcı yasaları kaldırmayı ve hakları uygulamada güvence altına almayı taahhüt etmeli.

6. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Sıfır Tolerans – ve Sıfır Bahane

Kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlikten beslenen ve sessizlikle sürdürülen küresel bir acil durumdur. Her kadın ve kız çocuğu korkusuz yaşama hakkına sahiptir. Ancak cinsel sömürü ve istismar dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, güvene ve insanlığa yönelik ağır bir ihlaldir. Buna her yerde sıfır tolerans, tam hesap verebilirlik ve mağdurlara güçlü destekle karşı koymalıyız.

7. Önyargıyı Kodlardan Temizleyin

Teknoloji sektöründe çalışanların yalnızca dörtte birinin kadın olması, günlük hayatı şekillendiren sistemlere önyargıların yerleşmesine yol açıyor. Aynı zamanda çevrimiçi kadın düşmanlığı hızla artıyor. Teknoloji şirketleri ve hükümetler birlikte hareket ederek güvenli ve kapsayıcı dijital alanlar oluşturmalı – ve dünya, kız çocuklarının bilim ve teknolojiye erişimindeki engelleri kaldırmak için daha fazlasını yapmalı.

8. İklim Planına Toplumsal Cinsiyeti Dahil Edin

İklim değişikliği eşitsizdir. Gıda krizlerinde kadınlar çoğu zaman en son yer, acil durumlarda daha büyük risklere maruz kalıyor. Geçim kaynakları çöktüğünde kız çocukları çocuk yaşta evlilik riskiyle daha fazla karşılaşıyor. Ancak kadınlar aynı zamanda iklim çözümlerine öncülük ediyorlar – yeşil yasaları geliştiriyor, küresel hareketleri güçlendiriyor ve sahada değişimi yönlendiriyorlar. Yaşanabilir bir gezegen, yeşil işlere eşit erişim, acil durumlarda daha iyi koruma ve çevresel karar alma süreçlerine tam katılım dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete duyarlı iklim politikaları gerektiriyor.

Dünya genelinde bu sekiz çözümün hayata geçtiğini gördüm – savaş bölgelerinde ve iyileşme süreçlerinde, parlamentolarda ve sınıflarda, kurumlarda ve toplumlarda.

Liderler toplumsal cinsiyet eşitliğini ciddiye alır ve şimdi bu adımları atarsa, dünyayı değiştirebiliriz – kadınlar ve kız çocukları ve hepimiz için.