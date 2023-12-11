Guterres'ten fosil yakıtlar için anlaşma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması" için anlaşma çağrısı yaptı.

Guterres'ten fosil yakıtlar için anlaşma çağrısı

Guterres, Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de konuştu.

BM Genel Sekreteri, ülkelerin fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması" konusunda anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.

"İklim krizinin temel nedeni olarak görülen fosil yakıt üretimi ve tüketimiyle mücadeleye odaklanılmasının" önemini vurgulayan Guterres, fosil yakıt üretimine bağımlı gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının da ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

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Guterres, büyük şirketlerin karbon salımını azaltmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

DAHA KARARLI OLUNMALI

Pek çok gelişmekte olan ülkenin, iklim krizi nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğuna dikkati çeken Guterres, daha fazla adaptasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Guterres, gelişmiş ülkelerin finansman ve uyum konusunda verdiği tüm taahhütleri eksiksiz ve şeffaf şekilde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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