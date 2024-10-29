Guterres'ten İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepki

Guterres, açıklamasında, UNRWA'nın Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinli mültecilere yardım sağlamada temel bir role sahip olduğunu vurguladı ve Ajansın alternatifinin olmadığını ifade etti. Yasaların uygulanmasının, Filistinli mülteciler için çok olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Guterres, İsrail’e BM Şartı, uluslararası hukuk ve insancıl hukuka uygun hareket etmesi çağrısı yaptı.



Ayrıca Guterres, İsrail Meclisinin bu kararının, İsrail-Filistin sorununda ve bölgedeki barış çabalarında olumsuz etki yaratabileceğine dikkati çekerek konuyu BM Genel Kurulu'na taşımayı planladığını belirtti.



Öte yandan, İsrail yönetimi Gazze'ye 7 Ekim’de başlattığı saldırılarla birlikte UNRWA’ya yönelik eleştirilerini artırmış, Ajansın Gazze’deki 14 çalışanının saldırılara katıldığı iddiasını ortaya atarak UNRWA’nın kapatılması gerektiğini savunmuştu. İsrail, Ajansın itibarını zedelemeye yönelik kampanyasını sürdürüyor.