Guterres'ten yardım çağrısı: Terör bağlantıları hesap verecek

12 Birleşmiş Milletler personelinin, 7 Ekim 2023'teki Hamas baskınına katıldıkları iddia edildi. Ardından çok sayıda ülke Filistinli mültecilere yardımları durdurdu.



İddia, İsrail istihbaratından geldi. Hamas üyelerini sorgulayan İsrail istihbaratı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nda çalışan 12 kişinin İsrail'e yapılan baskına katıldığını öğrendi. Bu bilgi kurumla paylaşıldı.



Olayın ardından Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, saldırılara karıştığından şüphelenilen çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu personellerin kurumla bağlantısının koparıldığı belirtildi.



GUTARRES'TEN YARDIM ÇAĞRISI



Guterres açıklamasında İsrail'in iddialarına konu olan ve 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen, 12 kişiden 9'unun işine son verildiğini 1 kişinin öldüğünün tespit edildiğini, 2'siyle ilgili ise iç soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.



Guterres terörle herhangi bir bağı olan BM çalışanının tespiti halinde cezai kovuşturma dahil, gereken tüm işlemlerin yapılacağını kaydetti. Guterres, İsrail'in iddiaları üzerine BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına yardımı durduran bağışçı ülkelere yardıma ihtiyacı olan 2 milyon Gazzeli için bağışlarını sürdürme çağrısı yaptı.

İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı Haberi Görüntüle