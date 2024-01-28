Guterres'ten yardım çağrısı: Terör bağlantıları hesap verecek

Filistinli mültecilere yardım için çalışan 12 Birleşmiş Milletler personelinin, 7 Ekim'deki Hamas baskınına katıldıkları iddiası sonrası başta ABD olmak üzere pek çok ülke Filistinli Mültecilere Yardım ajansına yardımı durdurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iddialarla ilgili harekete geçildiğini söyledi. Guterres, bağışçı ülkelere bağışlarına devam etmeleri çağrısı yaptı.

Guterres'ten yardım çağrısı: Terör bağlantıları hesap verecek

12 personelinin, 7 Ekim 2023'teki Hamas baskınına katıldıkları iddia edildi. Ardından çok sayıda ülke Filistinli mültecilere yardımları durdurdu.

İddia, istihbaratından geldi. Hamas üyelerini sorgulayan İsrail istihbaratı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nda çalışan 12 kişinin İsrail'e yapılan baskına katıldığını öğrendi. Bu bilgi kurumla paylaşıldı.

Olayın ardından Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, saldırılara karıştığından şüphelenilen çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu personellerin kurumla bağlantısının koparıldığı belirtildi.

GUTARRES'TEN YARDIM ÇAĞRISI

Guterres açıklamasında İsrail'in iddialarına konu olan ve 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen, 12 kişiden 9'unun işine son verildiğini 1 kişinin öldüğünün tespit edildiğini, 2'siyle ilgili ise iç soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Guterres terörle herhangi bir bağı olan BM çalışanının tespiti halinde cezai kovuşturma dahil, gereken tüm işlemlerin yapılacağını kaydetti. Guterres, İsrail'in iddiaları üzerine BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına yardımı durduran bağışçı ülkelere yardıma ihtiyacı olan 2 milyon Gazzeli için bağışlarını sürdürme çağrısı yaptı.

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