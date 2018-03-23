Güvenlik kaynakları: 'PKK Sincar'dan çekiliyor' iddiası doğru değil

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Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekildiği iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, çekilme sabah saatlerinde başladı.

Çekilme iddiaları Ankara'da karşılık bulmadı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Sincar'da YBŞ adını taşıdığını söyledi. Kaynaklara göre, terör örgütü Afrin'den sonra Sincar'a operasyon yapılmasını engellemek için böyle bir iddianın yayılmasına neden oldu.

Kuzey Irak'ta bulunan Sincar PKK'nın Suriye'deki faaliyetleri için geçiş noktası olarak nitelendiriliyordu. Sincar Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşim bölgesi. Türkiye sınırına 100 kilomere uzaklıkta olan Sincar, Suriye'ye ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TEMİZLERİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira Merkezi Yönetime söyledik, dedik ki, bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz" ifadelerini kullanmıştı.