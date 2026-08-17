"Güvercinle haberleşme" geri döndü. 22 saat sürüyor

iOS cihazlar için AppStore'da yayınlanan Carrier Pidge isimli bir uygulama, insanlık tarihinin en eski iletişim yollarından güvercinle haberleşmeyi simüle ediyor.

Yaklaşık üç hafta içinde uygulamayı geliştiren ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino'nun yayınlandığı bu uygulama , alıcı ve gönderici arasındaki mesafeyi ölçmek için navigasyon sistemlerinin omurgası olan GPS teknolojisini kullanıyor.

Mesajların iletilme süresiyse, saatte maksimum 177 kilometre hızla uçan bir güvercinin mesafeyi kat etmesi için gereken süreye dayanıyor. Eğer kişi çok yakınsa, mesaj çok kısa sürede ulaşıyor. Ancak alıcı ve gönderici birbirinden binlerce kilometre uzaktaysa, teslimatın günlerce sürmesi dahi olası.

Güvercinin hızı yaklaşık yüzde 25 oranında değişebiliyor, bu nedenle mesajınız beklenenden daha hızlı veya daha yavaş ulaşabiliyor. Ayrıca uygulamada gösterilen haritalı gerçek zamanlı bir uçuş takip sistemi var, böylece kuşunuzun nerede olduğunu ve varış noktasına ulaşmasının ne kadar süreceğini görüntüleyebiliyorsunuz.

Bir güvercinin harita üzerinde gerçek zamanlı olarak hareketini izlemenin inanılmaz heyecanına, yolculuğunu asla tamamlayamama olasılığı da ekleniyor zira sanal güvercininiz, yüzde 0,2 ihtimalle yolunu kaybedebilir yahut bir yırtıcıya yem olabilir.