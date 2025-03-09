Güzellik uzmanı Rusya casusu çıktı: Tüm Avrupa'yı dolaştı, gazeteci ve siyasetçileri izledi

İngiltere’de, Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yargılanan üç Bulgar vatandaşı suçlu bulundu. 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev, Moskova destekli bir casusluk şebekesinin üyeleri oldukları gerekçesiyle mahkum edildi.

Mahkemeye göre, casusluk ağı Avusturyalı iş adamı Jan Marsalek tarafından yönetiliyordu. 2020’de büyük bir dolandırıcılıkla Rusya’ya kaçan Marsalek’in, Avrupa genelinde çeşitli gözetleme ve sabotaj faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü.

Zanlıların, Kremlin’in düşman olarak gördüğü araştırmacı gazeteci Christo Grozev’i izleme operasyonlarına katıldıkları belirtildi.



Sanıkların, Almanya’nın Stuttgart kentindeki bir ABD askeri üssünde eğitim gören Ukraynalı askerlerin cep telefonu numaralarını ele geçirmek için görevlendirildiği ortaya çıktı.

78 BİN MESAJ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde bulunan eski bir misafirhane ise casusluk faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılıyordu. Burada, yüz binlerce pound değerinde gözetleme ve elektronik ekipman bulundu.



Casusluk şebekesi, İngiliz güvenlik güçleri tarafından uzun süre izlendi. MI5 ve terörle mücadele birimleri, Şubat 2023’te operasyon düzenleyerek zanlıları tutukladı. Mahkemede sunulan kanıtlara göre, çetenin lideri Orlin Roussev, doğrudan Marsalek ile iletişim kurarak talimat alıyordu. Ele geçirilen 78 bin 747 Telegram mesajı, casusluk operasyonlarının boyutunu gözler önüne serdi.



Operasyon sırasında, casusluk ağına ait 221 cep telefonu, 495 SIM kart, 258 sabit disk, 55 gözetleme kamerası ve 75 sahte kimlik ele geçirildi. Sanıklardan Ivanova, sahte pasaport ve kimlik belgeleri bulundurmaktan da suçlu bulundu.



Üç sanık, İngiltere’nin 1911 Resmi Sırlar Yasası kapsamında casuslukla suçlandı. Bu suç için en fazla 14 yıl hapis cezası öngörülüyor. Yargıç, sanıkları 7-12 Mayıs tarihleri arasında verilecek nihai karar için gözaltında tutma kararı aldı.



İngiliz yetkililer, Kremlin’in Avrupa’daki casusluk faaliyetlerinin devam ettiğini, ancak bunların genellikle suç şebekeleri ve düşük seviyeli ajanlar aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti.

