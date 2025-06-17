Haberi olmadan evlendiğini öğrendi: Eski sevgili gözaltında

Beverly Hills Polis Şefi Kory Martin, ofislerinin cuma günü 42 yaşındaki bir adam tarafından arandığını, adamın evinde eski kız arkadaşından gelen bir paket bulduğunu ve paketin içinde kendisinin evli olduğunu gösteren bir evlilik cüzdanı kopyasının yer aldığını söyledi.



Mağdur, şüpheliyle daha önce bir ilişki yaşadıklarını ve 2 Haziran civarında bir evlilik lisansı aldıklarını, ancak düğün gerçekleşmeden ayrıldıklarını belirtti.

Şef Martin, yapılan soruşturma sonucu kadının bir papazı, damat hazır bulunmadan evliliği onaylamaya ikna ettiğini ve ardından evlilik belgesini ilçe yazı işleri müdürlüğüne teslim ettiğini açıkladı.



ABD Teksas'ta yaşayan 36 yaşındaki Kristin Marie Spearman, McLennan İlçe Hapishanesi’ne sevk edildi.



Martin ayrıca, Hewitt Polis Departmanı'nın yardımıyla şüphelinin Hewitt yakınlarındaki evinde tespit edildiğini ve üçüncü derece ağır suç kapsamındaki “takip” suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkarıldığını, ardından gözaltına alındığını belirtti.



Polis Şefi Martin, olayla ilgili soruşturma devam ederken nikahı kıyan kişinin kimliğini henüz kamuoyuyla paylaşmadıklarını da sözlerine ekledi.