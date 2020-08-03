Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları yolcu geçişlerine kapatılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye ile IKBY arasındaki Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarının yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında bir hafta boyunca yolcu geçişlerine kapatılacağını duyurdu.



IKBY İçişleri Bakanlığı bölgede artan Covid-19 vakalarına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarının bir hafta boyunca yolcu geçişlerine kapatılacağı belirtildi.



Özel durumlar için bakanlık izninin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ticari geçişlerin ise devam edeceği kaydedildi.



Ayrıca IKBY ile Irak'ın diğer vilayetleri arasında bir hafta seyahat yasağının uygulanacağı belirtilen açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki düğün, taziye ve anmalara izin verilmeyeceği ifade edildi.



Açıklamada bölgedeki tüm turistik mekanlar, parklar, kamuoyuna açık yerler, yüzme havuzları, bar ve kuaför salonlarının kapalı olacağı vurgulandı.

