Hac ibadeti Covid önlemleriyle başladı

Hac ibadeti corona virüs nedeniyle kısıtlamalarla başladı.



Suudi Arabistan’ın salgın nedeniyle aldığı karar kapsamında, bu yıl yurtdışından hacı adayları kabul edilmedi.

10 BİN KİŞİ YAPABİLECEK

Yerel medya, yaklaşık 10 bin kişinin hac ibadeti yapacağını duyurdu. Hacı adayları, sosyal mesafe, maske ve diğer salgın önlemlerine uyarak Kabe’yi tavaf etmeye başladı.

YAKLAŞMAK VE DOKUNMAK YASAK

Yerel medya, hacı adaylarının Kabe’ye yaklaşmalarının ve dokunmalarının da yasak olduğunu duyurdu.



KUTSAL TOPRAKLARDA HAC İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

