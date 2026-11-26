Dünyanın en büyük şifre yönetimi platformu 1Password, bir çalışanının kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlandığını ve siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirketin yayınladığı blog yazısında, 19 Kasım'da tespit edilen ihlalin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırganın ele geçirdiği GitHub hesabı üzerinden kaynak kodlarına ulaştığı ve arka uç hizmetlerine kötü amaçlı kod yüklediği kaydedildi.

Bu kod aracılığıyla müşterilere ait yönetim verilerinin indirildiği, saldırganların kullanıcı isimleri, e-posta adresleri ve hesapla ilgili gizli olmayan dahili üst verilere eriştiği aktarıldı.

1Password, kullanıcıların şifre kasalarının, bu kasalarda saklanan bilgilerin ve kasaları koruyan anahtarların güvende olduğunu vurguladı.

Platform, olaydan kaç kullanıcının etkilendiğini açıklamadı.

ŞİRKET GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

İhlalin ardından etkilenen GitHub hesabı devre dışı bırakıldı ve saldırganın erişimi engellendi.

İfşa olmuş olabilecek tüm dahili kimlik bilgileri yenilendi veya iptal edildi.

Şirket, davet ve hesap kurtarma e-postalarında kullanılan doğrulama kodlarının uzunluğunu altı rakamdan on karaktere çıkardı.

1Password, olayla bağlantılı herhangi bir yazılım güncellemesi planlanmadığını duyurdu.

Kullanıcıları 1Password adına gönderilebilecek sahte e-posta ve SMS gibi kimlik avı girişimlerine karşı uyaran şirket, müşterilerden hiçbir zaman şifre veya gizli anahtar talep etmediğini hatırlattı.

Blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

"1Password, sistemlerimizin ihlal edilmesi durumunda bile kasa içeriklerinizin açığa çıkmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kasanızdaki gizli bilgiler yalnızca sizin sahip olduğunuz anahtarlarla şifrelenir, bu nedenle ne biz ne de sunucularımıza giren bir saldırgan bunlara erişebilir."