Hackerlar dünyanın en büyük şifre yönetim yazılımına sızdı
26.11.2026 11:28
1Password, kullanıcıların şifre kasalarının, bu kasalarda saklanan bilgilerin ve kasaları koruyan anahtarların güvende olduğunu vurguladı.
Dünyanın en büyük şifre yönetimi platformu 1Password, bir çalışanının kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlanması sonucu siber saldırıya uğradığını açıkladı.
Dünyanın en büyük şifre yönetimi platformu 1Password, bir çalışanının kurumsal GitHub hesabına yetkisiz erişim sağlandığını ve siber saldırıya uğradığını açıkladı.
Şirketin yayınladığı blog yazısında, 19 Kasım'da tespit edilen ihlalin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Saldırganın ele geçirdiği GitHub hesabı üzerinden kaynak kodlarına ulaştığı ve arka uç hizmetlerine kötü amaçlı kod yüklediği kaydedildi.
Bu kod aracılığıyla müşterilere ait yönetim verilerinin indirildiği, saldırganların kullanıcı isimleri, e-posta adresleri ve hesapla ilgili gizli olmayan dahili üst verilere eriştiği aktarıldı.
1Password, kullanıcıların şifre kasalarının, bu kasalarda saklanan bilgilerin ve kasaları koruyan anahtarların güvende olduğunu vurguladı.
Platform, olaydan kaç kullanıcının etkilendiğini açıklamadı.
ŞİRKET GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI
İhlalin ardından etkilenen GitHub hesabı devre dışı bırakıldı ve saldırganın erişimi engellendi.
İfşa olmuş olabilecek tüm dahili kimlik bilgileri yenilendi veya iptal edildi.
Şirket, davet ve hesap kurtarma e-postalarında kullanılan doğrulama kodlarının uzunluğunu altı rakamdan on karaktere çıkardı.
1Password, olayla bağlantılı herhangi bir yazılım güncellemesi planlanmadığını duyurdu.
Kullanıcıları 1Password adına gönderilebilecek sahte e-posta ve SMS gibi kimlik avı girişimlerine karşı uyaran şirket, müşterilerden hiçbir zaman şifre veya gizli anahtar talep etmediğini hatırlattı.
Blog yazısında şu ifadelere yer verildi:
"1Password, sistemlerimizin ihlal edilmesi durumunda bile kasa içeriklerinizin açığa çıkmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kasanızdaki gizli bilgiler yalnızca sizin sahip olduğunuz anahtarlarla şifrelenir, bu nedenle ne biz ne de sunucularımıza giren bir saldırgan bunlara erişebilir."
Kullanıcıları 1Password adına gönderilebilecek sahte e-posta ve SMS gibi kimlik avı girişimlerine karşı uyaran şirket, müşterilerden hiçbir zaman şifre veya gizli anahtar talep etmediğini hatırlattı.
VISA, MASTERCARD VE JP MORGAN BAĞLANTILI KURUMLAR HEDEF ALINDI
The Wall Street Journal gazetesi, geçen hafta bilgisayar korsanlarının Visa, Mastercard ve JP Morgan ile bağlantılı kuruluşlara fidye yazılımıyla saldırdığını yazmıştı.
Siber güvenlik şirketi SOCRadar'ın verilerine göre saldırıyı n0n adlı grup üstlendi.
Saldırganlar, on binlerce e-posta adresi dahil kart sahiplerinin işlem bilgilerini ele geçirdiklerini öne sürdü.
Visa, olayın Asya'daki üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıdan kaynaklandığını belirterek kart numaraları dahil ödeme verilerinin çalınmadığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre çalınan bilgiler ağırlıklı olarak Hong Kong, Tayvan, Kore, Japonya, Filipinler, Singapur, Malezya, Avustralya ve Makao gibi Asya-Pasifik pazarlarını kapsadı.
Mastercard da olayın üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcıyla ilgili olduğunu, sızıntının sınırlı sayıda e-posta adresini etkilediğini ve ödeme verilerini içermediğini duyurdu.