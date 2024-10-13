Hackerlar robot süpürgeleri ele geçirdi: Irkçı küfürler etmeye başladılar

ABD'nin farklı kentlerindeki robot süpürge kullanıcıları, cihazların ırkçı küfürler etmeye başladığını iddia etti.



Minnesotalı avukat Daniel Swenson, Çin malı robot süpürgesinin arıza vermeye başladığını ve tuhaf sesler çıkartmaya başladığını anlattı.



Kısa süre içinde bir yabancının bağlandığını fark ettiğini söyleyen Swenson, sonrasında süpürgenin hoparlörlerinden siyahları hedef alan ırkçı küfürler duyduğunu söyledi.



Çocuk ya da bir ergen konuşmasına benzettiğini söyleyen Swenson, "Cihazdan cihaza atlayıp ailelerle uğraşıyor olabilirler" dedi.



Swenson, hackerların kamera ve mikrofona erişebilmesinin özellikle çocuklarının mahremiyeti açısından büyük bir sorun olduğunun da altını çizdi.



ABD televizyonu ABC, son aylarda benzer olayların ülke çapında görüldüğünü aktardı.



Mayısta bir süpürgenin uzaktan kontrol edilerek Los Angeles'taki bir evde yaşayan köpeği kovaladığı ve bu esnada küfürler savurduğu bildirililmişti.



Aynı ay Teksas'ın El Paso kentinde yine bir modelin fişten çekilirken küfrettiği de aktarıldı.

Hacklenen robot süpürge modellerinin Türkiye'de de satıldığı aktarıldı.