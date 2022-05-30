Hackerlar Rusya'nın en büyük bankasına savaş açtı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta 100 güne yaklaşılırken, dünyanın en tehlikeli hackerları Rusya'nın en büyük bankasından kredi kartı bilgilerini çaldı.

Veri istihbarat şirketi Cyberint'in araştırmasına göre, dolandırıcılara satılmak üzere reklamların yapıldığı 113 bin 476 Sberbank müşterisinin kart ayrıntıları, çatışma başladığından bu yana çalındı.

Çalınan kişi bilgisi sayısının, savaş öncesi sayının neredeyse 10 katı olduğu belirtildi.

Sberbank, Vladimir Putin'in savaş başlatmasından bu yana uluslararası yaptırımların hedefi oldu.

Siber uzmanlar, dikkati dağılmış personeli hassas ayrıntıları paylaşmaya yönlendirmenin daha kolay olduğu için, bunun onu bilgisayar korsanlarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Sberbank, 6 Mayıs'ta tarihinin en büyük DDoS saldırısına karşı savaştığını söyledi.



Surrey Üniversitesi'nden bir siber uzman olan Profesör Alan Woodward, “Sberbank bir değişim içinde ve bununla olan en büyük şeylerden biri çalışanlara yönelik sosyal olarak tasarlanmış saldırılar. Banka şu anda her şeyi değiştirmek zorunda ve bankada çalışan insanlar buna alışık olmayacak” derken, "Bu nedenle, birinin onları oturum açma ayrıntılarından çıkarması daha kolay olurdu. Telefon edip başka biri gibi davranabilir veya kimlik avı e-postası gönderebilirler” şeklinde konuştu.



Telegraph’ın haberinde İngiltere’nin önemli bankacılık şirketlerinden Lloyds'un CEO'su Charlie Nunn, Rusya'dan bir siber saldırı için "yüksek alarmda" olduğunu söyledi.



Profesör Alan Woodward ise, “Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tüm bunlarla yakından ilgileniyor ve bir saldırının neredeyse kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyorlar. Bir banka saldırıya uğrarsa ve bu tür ayrıntılar sızdırılırsa, gerçek insanlar mali kayıplara uğrar” diye konuştu.