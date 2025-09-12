Hackerlar telefon numarasını sızdırdı: İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın telefon numarası sızdırıldı. Numarası sosyal medyada paylaşılan İsrailli bakan, Türkiye'den görüntülü arandığı bir görüşmeye ait ekran görüntüsünü paylaştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın cep telefon numarası sosyal medyaya sızdırıldı.
Numaranın sosyal medyada paylaşılması üzerine İsrailli bakan, çok sayıda kişi tarafından görüntülü arandı.
Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ülke basınında yer buldu.
KATZ ARAMAYI CEVAPLADI
İsrail devlet televizyonu KAN, Türk hackerların Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve hackerların görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını kaydetti.
Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi.
GÖRÜNTÜLÜ ARAMANIN EKRAN GÖRÜNÜTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.
Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği aktarıldı.
Basına yansıyan haberler üzerine sosyal medya hesabında açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.
- Etiketler :
- Türkiye
- İsrail
- Hacker