Hafıza kaybının sessiz belirtisi bakışlarda saklı olabilir

Kanadalı araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, gözlerimizin hareket etme biçimindeki değişimlerin hafıza ve bilişsel sorunların erken tespiti için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkarak, beyin sağlığı sorunları tanısı olan ve olmayan kişilerde "bakış kalıplarındaki" farklılıkları inceledi.

Çalışmaya hem genç hem de yaşlı katılımcılar dahil edildi. Katılımcıların bir kısmı, hafıza veya bilişsel işlevi etkileyen rahatsızlıklara sahipti.

DAHA AZ KEŞİF, DAHA TEKDÜZE BAKIŞ

Gönüllüler üzerinde yapılan göz takip testlerinde, hafızası zayıf olan kişilerin görüntülere daha sınırlı alanlardan baktığı ve daha tekdüze bir bakış sergilediği görüldü.

Bu kişiler farklı resimlere bakarken bile gözlerini benzer noktalara odakladı.

DEMANSIN ERKEN BELİRTİLERİNE IŞIK TUTABİLİR

Çalışmada, görsel uyaranlara verilen bu doğal bakış tepkilerinin hafıza işleviyle yakından ilişkili olduğu sonucuna varıldı.

Göz hareketlerindeki bu değişimlerin, beynin hafıza merkezi olan hipokampüsteki bozulmalarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.



Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte demans ve Alzheimer gibi hastalıkların erken teşhisinde basit ve ucuz bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Şimdilik beyin taramaları ve kapsamlı testlerin yerini almasa da göz hareketi takibinin güçlü bir tamamlayıcı araç olabileceği ifade ediliyor.