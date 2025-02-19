Haftada 100 saat işe gitti: Aşırı çalışmanın sonu ölümle sonuçlandı

ABD'nin Dallas şehrinde yaşayan 28 yaşındaki bankacı Carter McIntosh , 27 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Haftada 100 saat çalıştığı belirtilen McIntosh’un ölüm nedeni olarak uyuşturucu kullanımı değerlendiriliyor. Ancak arkadaşları, McIntosh'un yüksek performans gösterme amacıyla dikkat eksikliğine karşı bir ilaç kullandığını ifade etti.



The Post’un haberine göre, McIntosh'un kazara aşırı dozda uyuşturucu aldığı düşünülüyor.



Olayla ilgili polis raporunda, McIntosh'un cesedinin, evinde bir kanepenin altında battaniye ile örtülü halde bulunduğu bilgisi yer aldı. Olay yerine gelen polis memurları, "uyuşturucu kullanma araçları" bulduklarını ve "olası bir aşırı doz" ve "yasadışı uyuşturucu kullanımı geçmişi"ni araştırdıklarını açıkladı.



McIntosh’un babası Scott, oğlunun dikkat eksikliği bozukluğu için ilaç kullandığını belirtti. Babası, McIntosh'un uyuşturucu veya alkol kullanımı hakkında bilgisinin olmadığını söyledi. Olay yerinde bulunan beyaz madde henüz tanımlanmadı; ancak Adderall gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için sıkça reçete edilen bir ilaç olabileceği düşünülüyor.



Wall Street’te stresli çalışma saatleri ve aşırı iş yükü, genç bankacıların tükenmişlik sendromu yaşamasına neden oluyor. Jefferies'den bir kaynak, bu yöntemin şirkette yaygın olduğunu belirtirken, Wall Street'teki diğer bankalarda da çalışanların zorlu iş yükü ile başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

