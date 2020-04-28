Hafter milisleri Msallata'ya 65'i aşkın roket fırlattı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’un 130 kilometre doğusundaki Msallata kentine 65'ten fazla roket fırlattı.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri başkentin doğusunda yer alan Msallata kentinde sivillerin yaşadığı alanlara roketli saldırıda bulundu.



Kente 65’ten fazla roketin düştüğü belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu bazı sivillerin yaralandığı ve kentte ciddi oranda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.



Hafter milislerinin dün başkentin 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

SERRAC'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İktidar hevesi ve ahmaklık son raddesine ulaştı. İsyancı (Hafter) yeni bir darbe ilan ederek, yıllar önce başladığı darbe silsilesine bir yenisini daha ekledi." ifadesine yer verildi.

Hafter'in söz konusu ilanının, Suheyrat Anlaşması'na ve ülkedeki tüm siyasi çevrelere yapılmış bir darbe olduğunu kaydeden Serrac, Hafter'in aldığı yenilgileri örtbas etmek için böyle bir hamlede bulunmasını beklediklerini, bunun kendileri için sürpriz olmadığını aktardı.

Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini herkese gösterdiğine işaret eden Serrac, ülkenin doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyelerine Trablus'taki meslektaşlarının safına katılma çağrısı yaptı.

Serrac, Hafter'in, bir zamanlar kendisini ordu komutanı tayin eden ve kendisini destekleyen Tobruk'taki meclise karşı bile darbe yaptığını, bu nedenle de artık hiç kimse ya da hiçbir devletin onun meşruiyetinden söz edemeyeceğini kaydetti.

KENDİSİNİ 'DEVLET BAŞKANI' İLAN ETMİŞTİ

Halife Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etmişti.

Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.

BM HİMAYESİNDE İMZALANAN ANLAŞMA

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Hafter ve siyasi müttefikleri, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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