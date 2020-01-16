Hafter Moskova'da ateşkesi neden imzalamadı?

Bloomberg haber ajansı Moskova'da sonuçsuz kalan Libya müzakerelerinin perde arkasında yaşananlarla ilgili bir haber yayınladı. Ajansa göre general Hafter Moskova'ya Rus lider Putin'le görüşme umuduyla gitti. Ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde buldu. Buna duyduğu öfke nedeniyle anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.



Bloomberg haber ajansı, Rusya'da Libyalı taraflarla yapılan görüşmelerle ilgili, "Vladimir Putin, öfkeli Libyalı general tarafından nasıl oyuna getirildi?" başlığıyla bir haber yayınladı.



Habere göre, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan general Hafter Moskova'da kırmızı halı ile karşılanıp Rus lider Vladimir Putin ile Kremlin'de görüşmeyi umdu. Ancak kendisini Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde buldu.



Habere göre, Hafter Putin'le bir araya gelemeyince görüşmeler sırasında öfke nöbeti geçirdi. Önce görüşmeleri ardından da Rusya'yı terk etti.



Bloomberg haber ajansı, yaşananları Putin açısından "başarısızlık" olarak tanımladı. Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan haberde, "Putin, Libya'daki tarafları ateşkes anlaşması imzalamak için Moskova'ya davet ederken, 76 yaşındaki Hafter'in efsanevi inadını hesaba katmamış gibi görünüyor" denildi.



Habere göre, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye çok fazla taviz verildiği gerekçesiyle varılan ateşkes anlaşmasını desteklemedi.



Moskova'da yapılan görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Türk bir yetkili, ateşkesin sağlanmasının Türkiye ile Rusya'nın petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri konusunda işbirliği yapmasına olanak tanıyacağını belirtti.



Yetkili aynı zamanda bunun Türkiye'nin Trablus hükümeti ile imzaladığı Deniz Sınır Bölgesi Anlaşması'nı da koruyacağını söyledi.



Ajansa konuşan Moskova'daki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir kişi, Hafter'in ateşkesin Türkiye ve Rusya'nın ortak oluşturacağı bir ekiple denetlenmesine tepki gösterdiğini kaydetti.



Yetkili, Hafter'in anlaşma metnindeki Trablus'un eteklerinde kontrol ettiği alanlardan geri çekilmesini gerektirebilecek bir maddeye de itiraz ettiğini belirtti.



Haberde, Moskova'da yaşananların Putin'e Libya iç savaşının ne kadar öngörülemez olduğunu gösterdiği yorumu yapıldı. Rus yetkililerin Hafter'in müzakere masasına tekrar geleceği konusunda iyimser olduğu da vurgulandı.

