Hafter Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şoygu'nun Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Libya'da ateşkesin sağlanması ve ülkedeki durumun iyileştirilmesine yönelik sürecin başlatılması konusunda 13 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmelerin önemi vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da 19 Ocak'ta düzenlenen Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması gereğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, bir kez daha Libya krizinin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini, Libya'nın bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği yer ile ilgili bilgi verilmedi.

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