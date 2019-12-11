Hafter'den Türkiye'ye tehdit

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in donanma komutanı Farag el Mehdevi Yunan televizyonuna konuştu.



Mehdevi, "Bana bir emir verildi. Türk araştırma gemilerinin yaklaşması halinde onları kendim batıracağım. Bu emri direkt Hafter'den aldım" ifadelerini kullandı.



Donanma komutanı geçtiğimiz pazar Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'u özgürleştireceğiz ve Türk rüyasını yok edeceğiz" ifadelerini paylaşmıştı.



Türkiye geçtiğimiz ay Libya Ulusal Mutabakat hükümetiyle, "deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası" imzalamıştı. Anlaşma Avrupa Birliği, Mısır ve Yunanistan'ın tepkisine yol açmıştı.