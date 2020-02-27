Hafter'in saldırısı Libya'da uçuşları yine durdurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef alması nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 12:48 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 12:49

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Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi tekrar ihlal ederek sivil bölgelere saldırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Hafter’in Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na bu sabah düzenlediği roketli saldırı nedeniyle uçuşların 3 saat durdurulduğu bildirildi.

Libyalı yolculardan Hazim Abdullah, uçuş kartlarını aldıklarını ancak halen havaalanında beklediklerini söyledi.

Tunus yolcusu Abdullah, alanda yapılan anonsta uçuşların TSİ 13.00’te tekrar başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Hafter milisleri, dün ve önceki gece de havaalanını roketlerle hedef almıştı. Havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar, şubat ayında 5'inci defa durdurulmuş oldu.

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