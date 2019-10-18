Japonya'da Hagibis Tayfunu'nun tarım sektöründe 38,3 milyar yenlik (2,02 milyar lira) maddi zarara yol açtığı bildirildi.



Kyodo'da yer alan habere göre, Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün büyük zarara uğradığı kaydedildi.



Açıklamada, tayfunun şimdiye kadar 38,3 milyar yenlik zarara yol açtığı ve 25 bin hektar arazinin sular altında kaldığı belirtildi.



Tarım ve Orman Bakanı Taku Eto'nun tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği de açıklandı.



Japon hükümetince, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcanmasının planlandığı duyuruldu.



Bu arada, Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 78'ye yükselirken, kayıp en az 12 kişi halen aranıyor.



Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından da ülkenin kuzeydoğusu ve doğusunda cuma ve cumartesi günleri yeniden yağış görülebileceği uyarısında bulunulmuştu.