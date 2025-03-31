Haham cinayetinin üç failine idam cezası

Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Kasım 2024'te ülkenin Al Ain kentinde ölü bulunan İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetiyle ilgili 3 faili idam cezasına çarptırdı. Davada dördüncü sanık ise ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.



MİT OPERASYONU İLE YAKALANDILAR



Dubai'de 2020 yılından bu yana market işleten ve 24 Kasım 2024'te ölü bulunan haham Kogan'ın katillerinin ülkeden kaçtığı tespit edilmiş ve BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hahamı öldüren faillerin yakalanması için operasyon başlatmış, şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye emniyet güçleri girmişti. Şahısların bindiği taksiyi trafik kontrolü için durduran polis ekipleri, yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE'de arama kaydı olan 3 şahsı yakalamıştı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, suçu işledikleri BAE'ye iade edilmişti.



ESKİ İSRAİLLİ POLİTİKACI İRAN'I SUÇLAMIŞTI



Eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, birkaç yıl BAE'de yaşayan Tzvi Kogan'ın ölümünde İran'ın rolü olduğunu iddia etmiş, İran ise suçlamaları reddetmişti. İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz" denilmişti.