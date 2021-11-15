Haiti Devlet Başkanı'na suikast: Kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı. ABD'den Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği öğrenilen zanlı havalimanında gözaltına alındı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 15.11.2021 - 23:03 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 23:05

Haiti Devlet Başkanı'na suikast: Kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...