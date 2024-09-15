Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü

Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada patlama olduğu ifade edildi.

Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.