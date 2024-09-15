Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü

Haiti'de akaryakıt tankeri yanından geçen bir aracın çarpması sonucu patladı. Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Haiti Başbakanı Garry Conille, ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini belirterek, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" diye konuştu.

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü

Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir tankeri bir aracın çarpması sonucu patladı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda kazanın ardından tankerden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada olduğu ifade edildi.

Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı.

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 kişi öldü - 1

"ONLARCA KİŞİ YANMIŞ"

Haiti Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ağır yaralıların helikopterle tahliye edildiğini ifade eden Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" dedi.

Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de meydana gelen benzer bir olayda, kaza yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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