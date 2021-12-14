Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.



Cap-Haitien kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, patlamayla ilgili soruşturmanın çok boyutlu devam ettiğini belirterek, "Ölü sayısı artıyor, şu an itibarıyla rakam 60'a yükseldi" ifadesini kullandı.



Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Almonor, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.



Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.



DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.





