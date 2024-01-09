Haiti'de bazı eski devlet başkanları ve başbakanlar hakkında tutuklama kararı

Haiti'de yolsuzluk suçlaması gündemde.

Tutuklama kararını çıkaran yargıç Al Duniel Dimanche, Haiti'nin Ulusal Ekipman Merkezi ile ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı geçenlerin, sorgulanmak üzere kendisiyle görüşmesi talimatını verdi.



Yolsuzlukla suçlanan 30'dan fazla üst düzey yetkili arasında, eski Devlet Başkanı Michel Martelly, eski geçici Devlet Başkanı Jocelerme Privert'ın yanı sıra eski başbakanlar Laurent Lamothe, Evans Paul ve Jean-Henry Ceant ile eski geçici Başbakan Jean-Michel Lapin bulunuyor.



Bu kişiler, özellikle depremlerden sonra yol yapımı veya enkaz kaldırma gibi görevlerde ağır makinelerin kullanılmasından sorumlu Haiti'nin Ulusal Ekipman Merkezi ile ilgili fonları veya ekipmanları zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.



Haiti'nin eski geçici Başbakanı Lapin, yaptığı yazılı açıklamada, tutuklama kararının kendisine resmi olarak bildirilmediğini belirtti.



Eski geçici Devlet Başkanı Privert ise açıklamasında, mahkemenin "devlet başkanları, başbakanların görevlerini yaparken gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını" kaydetti.

