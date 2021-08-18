Haiti'de deprem: Ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Haiti açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 01:01

Haiti'de deprem: Ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi

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Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi, yaralı sayısı ise 9 bin 900'ü aştı.

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1941'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.

Ülkeye uluslararası yardımlar kapsamında ABD'den uzman arama kurtarma ekibinin gelmesinin yanı sıra Meksika'dan 15,4 ton yiyecek, ilaç ve su dahil bazı yardımlar ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

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