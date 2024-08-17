Haiti'de korkutan cezaevi firarı! 11 mahkum öldü

Haiti'de bir hapishanede çıkan isyan sonucunda mahkumlar firar etti. Firar eden 11 mahkum, polisle çıkan çatışmada öldürüldü. Yetkililer, bölge haklını firar ettikten sonra bulunamamış olabilecek mahkumlara karşı uyardı.

Haiti'de korkutan cezaevi firarı! 11 mahkum öldü

Ada ülkesi Haiti'nin kuzeyindeki Saint-Marc kasabasında yaklaşık 540 mahkumun bulunduğu cezaevinde çıkan isyan, ölümle bitti.

Daha iyi yemek ve tıbbi bakım talebiyle eylem düzenleyen mahkumlar, hapishaneden kaçtı.

Haiti Ulusal Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune, hapishaneden kaçan 11 mahkumun polisle çıkan silahlı çatışma sonucu kaybettiğini belirtti.

BÖLGE HALKINA UYARI

Yetkililer, cezaevindeki durumun kontrol altında olduğunu, ancak bölge haklının firar etmiş olabilecek mahkumlara karşı tetikte olması gerektiğini vurguladı.

Mahkumların isyan sırasında memurlara ait yatakhaneleri ve arşivi de ateşe verdiği ifade edildi.

Haiti'deki cezaevlerinde uzun süredir su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 185 mahkum hayatını kaybederken, ölüm nedenlerinin çoğunun yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

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