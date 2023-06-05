Haiti'de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp

Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

Haiti'de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp

Haiti Sivil Koruma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 13 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 7 bin 400'den fazla ev hasar görürken, ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.

Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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