Merkezi Şili'de bulunan America Solidaria Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kişilerin, Şili'nin Port-au-Prince Büyükelçisi Patricio Utreras ve karısını taşıyan konvoya saldırdığı bildirildi.



Olay sırasında büyükelçi ve eşinin, vakfın Kolombiya, Şili, Meksika, Haiti'den 13 gönüllüsü ve Haitili altyapı yetkilileriyle, temiz su projesi için başkentte alt gelir gruplarının yoğun olduğu Croix-des-Bouquets semtine gittiği ifade edildi.



Şili Dışişleri Bakanlığı, Şilili dört güvenlik görevlisinin saldırganları püskürttüğünü, saldırıda büyükelçinin şoförünün ve America Solidaria üyesinin yaralandığını, büyükelçi ve karısının yara almadan kurtulduğunu, üç kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.



Saldırıda büyükelçiyi taşıyan araca çok sayıda kurşunun isabet ettiği belirtildi.