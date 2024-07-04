Haiti'de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü

Haiti'de son 2 günde 25 kişi, başkent Port-au-Prince'e bağlı Gressier kasabasında çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybetti. Polis operasyonlarıyla çete üyelerine karşı müdahaleler sürüyor.

Haiti'de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü

Haiti'de yeniden tırmanışa geçen şiddet olayları nedeniyle son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'e bağlı Gressier kasabasında, çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldürüldü.

Basına konuşan bir polis yetkilisi, "Durum oldukça karışık. Haydutlar tüm şehri işgal etmiş durumda. Küçük gruplar halinde hareket ediyorlar ve çeşitli mahalleleri ele geçiriyorlar. Halk evlerini terk ediyor, edemeyenler ise korkudan evlerinden çıkamıyor." ifadesini kullandı.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Gressier kasabasında, silahlı çetelerin sebep olduğu olaylar kınanarak, ulusal polise tam destek verildiği bildirildi.

Polisin operasyonları sonucu Gressier'de çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirten Konsey, önemli miktarda cephaneliğin ele geçirildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çete üyelerinin polis karakollarına baskın düzenlediği ve sivil halkı tehdit ettiği görülüyor.

HAİTİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kenya, 27 Haziran'da kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.

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