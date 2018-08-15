Amerika'nın Sesi haber portalına göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla geçtiğimiz ay Pensilvanya'ya nakil edildi.
Atilla'nin nakil edildiği FCI Schuylkill Hapishanesi'nin orta güvenlikli olduğu ifade edildi.
Atilla'nın avukatları da müvekkillerinin 25 Temmuz 2019'da tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.
ABD yaptırımlarını deldiği için 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla'ya iyi hal indirimi uygulandığı belirtildi.
Hakan Atilla Pensilvanya'da bir hapishaneye nakledildi
NTV HaberDünya
ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın New York'tan Pensilvanya'daki bir hapishaneye nakledildiği belirtildi.
Amerika'nın Sesi haber portalına göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla geçtiğimiz ay Pensilvanya'ya nakil edildi.