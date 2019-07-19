Amerika'nın Sesi televizyonuna konuşan Atilla’nın avukatı Halil Uzun, Hakan Atilla’nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini söyledi. Uzun, Hakan Atilla'nın sınır dışı edilme işlemlerinin ise bir kaç gün sürebileceğini belirtti.
Avukat Uzun, "Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye’ye dönecek” dedi. Avukat Halil uzun, Atilla'nın New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla’nın Türkiye’ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak” dedi.
New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu.
Davanın Hakimi Richard Berman, karar duruşmasında Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti.