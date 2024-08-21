Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli'nin bildirdiğine göre, ABD'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Blinken, geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'ya dokuzuncu kez ziyaret düzenledi. Pazartesi günü ilk durağı İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.



Daha sonra Mısır'a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.



ABD'li bakanın son durağı ise dün Katar'ın başkenti Doha oldu.



Blinken, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın İsrail ile her gün temas halinde olduğunu, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da Hamas ile “köprü kurucu öneri” üzerinde bir anlaşma sağlamak üzere temas halinde olduğunu söyledi.



Blinken, önceki gün İsrail'de yaptığı açıklamada ise bu görüşmelerin Gazze'de ateşkes için "son şans" olduğunu ifade etmişti.