Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğinin önemini vurguladı. Terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye’nin asla izin vermeyeceğini söyledi.



Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu kaydeden Bakan Fidan, insani yardımın Suriye’ye kesintisiz olarak ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.