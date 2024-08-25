Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abbas Arakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede Gazze’deki durum da ele alındı.

Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Arakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Arakçi dün, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından ile artan gerilim, ABD ve Batılı ülkeler ile nükleer müzakereler ve son bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Haniye suikastı ile İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten bakan, "İsrail'den zamanı geldiğinde gereken intikamı alacağız. Bunda şüpheye yer yok ve bu konuda İran'a kurulmuş gizli tuzaklara da düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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