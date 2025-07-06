Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın dönem başkanlığını yaptığı 17’nci BRICS Liderler Zirvesi için Rio de Janeiro kentine geldi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldığı zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, "Bölgemizdeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

