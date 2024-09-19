Hakan Fidan: İsrail'in saldırılarına İran ve Hizbullah'ın karşılılık vermeme ihtimali kalmadı

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı canlı yayınında açıklamalarda buludu.

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatmaları 32 kişinin ölümüne yol açmıştı.



Fidan, saldırılara ilişkin, "Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra paravan şirketlerle nüfuz ediyorlar" dedi.

Bunun yeni bir konsepti olmadığını ancak büyük bir çapta gerçekleştiğini ve binlerce insanı etkilyen bir operasyon olduğunu söyledi.

Saldırıların ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi aradığını belirtten Fidan, "Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de Türkiye olarak her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim" diye konuştu.

Bakan Fidan bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "İsrail'in operasyonlarının giderek daha provokatif bir şekle dönnüşmesi ve İran ile Hizbullah'ın karşılık vermeme ihtimalinin kalmadığı bir duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'deki siber güvenlik durumuna ilişkin ise şunları söyledi: "Siber güvenlikle ilglili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabilyetli birimler var. Müstakil bir siber güvenlik çalışması önerisi hükümetimize getirildi. Cumhurbaşkanıımız da bu konuda bir irade koydu. En kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"DUR DİYECEK BİR GÜÇ LAZIM"

Dışişleri Bakanı, İsrail'deki "fanatik hükümetin" bütün tehditleri yok etme stratejisi güttüğünü, Gazze'de aşamalı strateji yürüttüğünü, şimdi bunu Lübnan'da hayata geçirdiğini söyleyerek "Bunu Amerika'nın da desteğiyle yapıyor. Buna dur diyecek bir güç lazım." diye ekledi.

Fidan, şunları ekledi: "Bu çılgınlık sadece Filistinlilere değil İsraillilere de zarar veriyor. Bu tepkilerin altında yıllarca kalırsınız. Bu sizi gelecek 10 yıllar 100 yıllar güvencesizlik altında tutacak. Aklı selim İsrailliler bunu görüyor."