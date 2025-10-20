Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.



Fidan, Lüksemburg'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile de görüştü.