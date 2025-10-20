Hakan Fidan, Lüksemburg'da Yunan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında yapılan Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Fidan, Lüksemburg'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile de görüştü.
Hakan Fidan aile fotoğrafına katıldı.
Bakan Fidan, toplantı marjında çekilen aile fotoğrafına katıldı.
