Hakan Fidan: "Türkiye-Mısır ilişkileri bölge için örnek teşkil edecek"

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında konuştu.

Ortadoğu'daki gelişmelere değinen Fidan, Mısır ve Türkiye'nin, sahip oldukları bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturması bölge için örnek teşkil edecek" diye ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Görüşmede iki ülke arasında çok sayıda işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Fidan, dün Kuzey Makedonya'ya yaptığı ziyaret sırasında iş dünyası ve siyasetçilerle bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın başkent Üsküp'te sivil toplum kuruluşları (STK) ve Türk toplumu temsilcileriyle de görüştüğü belirtildi.



Fidan ayrıca Kuzey Makedonya Meclisi üyesi Salih Murat'ı Üsküp'teki Türk Büyükelçiliği'nde ağırladı.

