Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı canlı yayınında açıklamalarda buludu.

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatmaları 32 kişinin ölümüne yol açmıştı.



Fidan, saldırılara ilişkin, "Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra paravan şirketlerle nüfuz ediyorlar" dedi.

Bunun yeni bir konsepti olmadığını ancak büyük bir çapta gerçekleştiğini ve binlerce insanı etkilyen bir operasyon olduğunu söyledi.

Saldırıların ardından Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi aradığını belirtten Fidan, "Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de Türkiye olarak her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim" diye konuştu.

Bakan Fidan bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "İsrail'in operasyonlarının giderek daha provokatif bir şekle dönnüşmesi ve İran ile Hizbullah'ın karşılık vermeme ihtimalinin kalmadığı bir duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'deki siber güvenlik durumuna ilişkin ise şunları söyledi: "Siber güvenlikle ilglili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabilyetli birimler var. Müstakil bir siber güvenlik çalışması önerisi hükümetimize getirildi. Cumhurbaşkanıımız da bu konuda bir irade koydu. En kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"İSRAİL'E DUR DİYECEK BİR GÜÇ LAZIM"

Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı destekli Filistin topraklarının tamamını ele geçirme planının devam ettiğini vurguladı.

İsrail'deki "fanatik hükümetin" bütün tehditleri yok etme stratejisi güttüğünü, Gazze'de aşamalı strateji yürüttüğünü, şimdi bunu Lübnan'da hayata geçirdiğini söyleyerek "Bunu Amerika'nın da desteğiyle yapıyor. Buna dur diyecek bir güç lazım" diye ekledi.

Fidan, şunları söyledi: "Bu çılgınlık sadece Filistinlilere değil İsraillilere de zarar veriyor. Tepkilerin altında yıllarca kalırsınız. Bu sizi gelecek 10 yıllar 100 yıllar güvencesizlik altında tutacak. Aklı selim İsrailliler bunu görüyor."

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Fidan, Suriye ile normalleşmeye yönelik sorulara da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız bunun artık olmasına dair bir irade koydu" dedi.

Fidan, görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini dile getirdi ve şunları ekledi: "İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessİzilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük."

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi.

“Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum” diye ekledi.

Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" ifadelerini kullandı.