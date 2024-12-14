Hakan Fidan: Terörizmin hiçbir şekilde geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz

Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Uluslararası Suriye toplantısında konuştu.



Suriye'de başlayan yeni dönemde düzenli, kapsayıcı bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Fidan şunları söyledi:



Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Uluslararası Suriye toplantısında konuştu. Suriye'de başlayan yeni dönemde düzenli, kapsayıcı bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Fidan şunları söyledi:



"Bir kez daha bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor; güvenli, özgür ve refah içinde. Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli.

"SURİYELİLERİN YÖNLENDİRDİĞİ GEÇİŞ DÖNEMİ SAĞLANMALI"



Hepimizi düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde, geçiş dönemi devlet kurumlarının korunmasını sağlamalı ve gerektiğinde de reforma tabi tutulmalı. Toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütünlüğü tüm koşullar altında korunmalı.



Suriye'nin zengin ve sosyal oluşumu korunmalı ve tüm azınlıklara mutlaka saygı duyulmalı. Bu vesile ile Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum. Birlik, karşılıklı uzlaşma, dikkat ve özen bi süre içerisinde gösterilmesi gereken değerler. Uluslararası toplum Suriye'yi gerekli siyasi destekle ve insani yardımlarla bütün bu konularda desteklemeye devam etmeli.



TERÖRİZM UYARISI



Terörizmin hiçbir şekilde bir geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Çabalarımızı koordine etmeliyiz ve geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akımına neden olabilir, İsrail saldırıları anında, da şu anda durmalı. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. "







