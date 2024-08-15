Haksız yere 50 yıl hapis yattı, 7 milyon dolar tazminat alacak

Ölüm cezasıyla karşı karşıya kalıp 50 yıl hapis yattıktan sonra aklanan Glynn Ray Simmons, tazminat olarak 7,15 milyon dolar alacak.



71 yaşındaki Simmons, tazminatı Oklahoma City'deki Edmond kentine dava açmasının ardından alacak.



Associated Press, Edmond Belediye Meclisi'nin pazartesi günü oylama yaptığını ve davayı sonuçlandırarak tazminat verme kararı aldığını aktardı.



1975'te mahkeme, Simmons'ı bir içki dükkanı çalışanı olan Carolyn Rogers'ı öldürmekten suçlu bulmuştu.



Simmons, polisin sahtecilik yaptığını ve savcılığın kanıt gizlediğini öne sürerek dava açmıştı.

ÖNCE İDAM CEZASI ALDI



İdam cezası alan Simmons'ın cezası müebbet hapse çevrilmişti. 71 yaşındaki Simmons, Temmuz 2023'te ise serbest bırakılmıştı.



Daha sonra yargıç, suçu işlemediğine dair "ikna edici kanıtlar" olduğunu söyleyerek Simmons'ı akladı.



48 yıldan fazla hapis yatan Simmons, kayıtlara geçen aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.