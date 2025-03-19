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Halep Havalimanı bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı

Halep Uluslararas​​​​​​​ı Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Halep Havalimanı bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı

Açılış törenine  Valisi, Havayolları Müdürü ve Halep'in önde gelen isimleri katıldı.

Havalimanı, daha önce devrik rejim unsurları ve terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilmesi nedeniyle hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.

Sivil Havacılık Genel Kurumunun yoğun çalışmaları sonucunda havalimanı 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı.

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gelen uçak, havalimanında törenle karşılandı ve Halep'ten Şam'a uçuş gerçekleştirildi.

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