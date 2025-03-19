Halep Havalimanı bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı

Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve Halep'in önde gelen isimleri katıldı.



Havalimanı, daha önce devrik rejim unsurları ve terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilmesi nedeniyle hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.



Sivil Havacılık Genel Kurumunun yoğun çalışmaları sonucunda havalimanı 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı.



Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gelen uçak, havalimanında törenle karşılandı ve Halep'ten Şam'a uçuş gerçekleştirildi.

