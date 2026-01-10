Halep SDG'den temizlendi, yüzlerce sivil kurtarıldı. "155 bin kişi yerinden edildi"
10.01.2026 08:44
Son Güncelleme: 10.01.2026 15:25
AA
Suriye'nin Halep kent merkezindeki operasyonları devam ediyor. Suriye ordusu, YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurdu.
SURİYE'DE EN SON NE OLDU?
Suriye ordusu, geçtiğimiz salı gününden beri çatışmaların devam ettiği YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep kent merkezindeki operasyonlarına devam ediyor.
Suriye Savunma Bakanlığının dün saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri’nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.
Sabah saatlerinde örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.
Suriye ordusunun operasyonlarında, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı. Kenti boşaltacaklarını açıklayan YPG/SDG'li teröristlerin anlaşmaya uymayı reddettiği ve bazı sivilleri öldürdüğü belirtiliyor.
Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.