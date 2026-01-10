Halep SDG'den temizlendi, yüzlerce sivil kurtarıldı. "155 bin kişi yerinden edildi"

10.01.2026 08:44

Son Güncelleme: 10.01.2026 15:25

Suriye'nin Halep kent merkezindeki operasyonları devam ediyor. Suriye ordusu, YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud'un da kurtarıldığını duyurdu.

15:20
HALEP'TE 155 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Halep Valisi Azam Garib, şiddet olayları nedeniyle kent genelinde 155 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
15:13
ŞEYH MAKSUD'DA ASKERİ HAREKETLİLİK DURUYOR
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye ordusu Şeyh Maksud mahallesindeki tüm askeri faaliyetleri askıya alıyor. Haberde askeri faaliyetlerin durdurulma saati 15.00 olarak verildi.
13:14
YÜZLERCE SİVİL KURTARILDI
NTV Muhabiri Özden Erkuş, Halep'te yaşanan yeni gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. "Süren çatışmalar sebebiyle Şeyh Maksud'da yaşayan sivillerin çıkışına izin verilmemişti. Evlerinde bekleyen siviller Suriye Ordusu eşliğinde çıkarıldılar. Aralarında çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve hastalar da vardı. Çoğunun gözünde korku vardı, bitkinlerdi çünkü ihtiyaçlarını giderememişlerdi. An itibariyle daha güvenli bir yere götürüldüler. Şeyh Maksud kontrol altına alındı ama hala silah seslerinden zaman zaman temas yaşandığını, zaman zaman da patlayıcıların imha edildiğini görüyoruz."
10:49
TAKVİYE GÜÇLERİ GELDİ
SDG/YPG'den temizlenen Şeyh Maksud mahallesine Suriye Ordusu İç Güvenlik Birimleri'ne bağlı takviye güçleri girdi.
10:18
"SURİYE ORDUSU OTORİTEYİ SAĞLADI"
NTV yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Suriye Ordusu'nun profesyonelce müdahaleyi gerçekleştirerek otoriteyi sağladığını söyledi. Ordunun bu operasyonlarla hem halkın güvenliğini sağladığını hem de meşru bir yönetim olarak yapması gerekeni yaptığını belirtti. Örgüt mensuplarının en önemli stratejisinin sivillerin arasına saklanmak olduğunun altını çizen Dr. Adıbelli, "Bu kadar insanın ortadan kaybolması mümkün değil. Belki önümüzdeki günlerde kapı kapı arama - tarama faaliyeti yürütülebilir." dedi.
09:30
ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ KURTARILDI
Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle olan Şeyh Maksud mahallesinin de tamamen kurtarıldığını duyurdu. Ordu, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
09:16
NTV EKİBİ HALEP'TEN AKTARDI
Halep'te YPG unsurlarına yönelik operasyon devam ediyor. NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Burak Akcan çatışma bölgesinde. NTV Muhabiri Özden Erkuş son durumu aktardı: "Dün gece 23.30 civarlarında başlayan operasyon hala devam ediyor. An itibariyle kulağımıza silah sesleri de gelmeye devam ediyor. Çatışmaların yoğunlaştığı dönemlerde top ve ağır makinalı tüfeklerin seslerini duyuyoruz. YPG'den temizlenen alanlarda arama-tarama yapılıyor. Çatışmadan ayrılan askerler mahalleden ayrılıyor. Yoğun şekilde mühimmat da bulunuyor. Ele geçirilen silahlar arasında roketatarlar, anti tank mühimmatları da var. Şu an itibariyle Şeyh Maksud mahallesinde silah sesleri bizlere kadar ulaşıyor, yoğun şekilde çatışmanın devam ediyor."
07:36
ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ'NDE PATLAMA SESLERİ
Şeyh Maksud Mahallesi’nden tekrar patlama sesleri geldiği bildirildi. Mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.
05:38
SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI
Suriye Savunma Bakanlığı da Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bölgeden çıkmayan terör örgütü YPG/SDG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması karşılığında derhal silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulunuldu.Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye ordusunun "ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla her türlü ateş kaynağına karşı sert biçimde müdahale edileceği" vurgulandı.
04:47
ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ'NİN YÜZDE 90'INDA KONTROL SAĞLANDI
Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.
03:19
SOKAKLARDAN ONLARCA MAYIN TEMİZLENDİ
Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin sokaklarında onlarca mayını temizleyerek, mahallenin üçte ikisinde kontrolü sağladı. Operasyon sırasında terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı bazı kişiler gözaltına alınırken, ağır ve orta çaplı silahlar, çok miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi.
01:37
"SİVİLLER CANLI KALKAN OLDU"
Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.
00:23
TRUMP: SURİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ
ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, bir soru üzerine, Suriye'deki olayları takip ettiklerini ve bu ülkede barışın hakim olduğunu görmek istediklerini belirtti. ABD Başkanı, "Kürtler ve Suriye hükümeti, biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Onlar yıllardır doğal düşmanlar olsalar da biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

SURİYE'DE EN SON NE OLDU?

 

Suriye ordusu, geçtiğimiz salı gününden beri çatışmaların devam ettiği YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep kent merkezindeki operasyonlarına devam ediyor.

 

Suriye Savunma Bakanlığının dün saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri’nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

 

Sabah saatlerinde örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

 

Suriye ordusunun operasyonlarında, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı. Kenti boşaltacaklarını açıklayan YPG/SDG'li teröristlerin anlaşmaya uymayı reddettiği ve bazı sivilleri öldürdüğü belirtiliyor.  

 

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.