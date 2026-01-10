Halep SDG'den temizlendi, yüzlerce sivil kurtarıldı. "155 bin kişi yerinden edildi"

TRUMP: SURİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ

ABD Başkanı Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, bir soru üzerine, Suriye'deki olayları takip ettiklerini ve bu ülkede barışın hakim olduğunu görmek istediklerini belirtti. ABD Başkanı, "Kürtler ve Suriye hükümeti, biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Onlar yıllardır doğal düşmanlar olsalar da biz her ikisiyle de iyi geçiniyoruz. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.